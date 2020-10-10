Zehirli ot yiyen 150 koyun telef oldu
Şanlıurfa'da zehirli ot yediği belirlenen 150 koyun, telef oldu.
TÜRKİYE 10.10.2020, 11:38 10.10.2020, 13:19
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Merkez Haliliye ilçesi Dağeteği Mahallesi'nde yaşayan bir çoban, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde 150 koyunun telef olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası ekipleri, yaptıkları incelemede, koyunların bölgede nadir bulunan zehirli bir otu yiyerek zehirlendiğini belirledi.
Ekiplerin, olayla ilgili araştırmaları sürüyor.
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