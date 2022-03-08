Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 13 gün geride kaldı.

Ukrayna halkının yaşam mücadelesi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky İngiltere Parlamentosu'na seslendi.

"SAVAŞTIKÇA NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖRDÜK"

Yaşanılan çatışmalarla ilgili bilgi veren Zelensky, kararlılıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Savaştıkça ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Sürekli bombalandı, hastaneler bile. Ancak bu biz yılmadık.

En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak!

"PES ETMEYECEĞİZ"

Bu savaşı isteyen Ukrayna değildi. Savaşmak zorundayız ancak pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz"

RUSYA'NIN BİR TERÖR DEVLETİ OLARAK KABUL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Zelensky ayrıca, Rusya’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya’nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.