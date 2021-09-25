Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE 25.09.2021, 15:13
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

#Milli Savunma Bakanlığı #Zeytin Dalı #terörist #AksuTV #AksuTVHaber
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