Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!" denildi.