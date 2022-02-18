Zeytin Dalı Bölgesinde teröre ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.