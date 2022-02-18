Zeytin Dalı Bölgesinde teröre ağır darbe
Zeytin Dalı bölgesindeki operasyonlar devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 18.02.2022, 15:58 18.02.2022, 16:10
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/r11s8fDP6e— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2022
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