Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.