Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var
İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam boşaltıldığı belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Enkazın altında çok sayıda araç kalırken, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
TÜRKİYE 06.05.2021, 11:05
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün gece bir binanın kolonlarından ses gelince, bina sakinleri acil olarak tahliye edilmişti. Bugün boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu öğrenildi.
ÖLÜ YA DA YARALI YOK
Ekiplerin enkazdaki çalışması sürerken, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan bir vatandaşın olmadığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
Çöken binadan ilk görüntüler:
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