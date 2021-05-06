Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün gece bir binanın kolonlarından ses gelince, bina sakinleri acil olarak tahliye edilmişti. Bugün boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu öğrenildi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Ekiplerin enkazdaki çalışması sürerken, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan bir vatandaşın olmadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Çöken binadan ilk görüntüler:

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