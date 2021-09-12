Zeytinburnu ve Bağcılar'da düzenlenen asker eğlencelerinde havaya ateş açıldı
Dün akşam Zeytinburnu ve Bağcılar'da düzenlenen asker eğlencelerinde havaya ateş açıldı, yüksek sesli müzik yayını yapıldı ve meşaleler yakıldı. Çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak havaya ateş açıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Eğlenceli sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına da uyulmadığı görüldü. ve Bağcılar’da düzenlenen asker eğlencelerinde çevrede yaşayan vatandaşların canı hiçe sayılarak havaya ateş açıldı.
TÜRKİYE 12.09.2021, 09:39
Dün akşam Zeytinburnu ve Bağcılar'da düzenlenen asker eğlencelerinde havaya ateş açıldı, yüksek sesli müzik yayını yapıldı ve meşaleler yakıldı. Çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak havaya ateş açıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Eğlenceli sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına da uyulmadığı görüldü.
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