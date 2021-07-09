Zifte batan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İl Özel İdaresine ait asfalt üretim tesislerindeki tankların altında bir köpek zifte batarak mahsur kaldı. Köpeği fark eden özel güvenlik görevlileri ayağı kırık olan hayvanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı köpeği battığı yerden çıkardı.

Korkmaması için köpeğe şefkatle yaklaşarak su veren görevliler, daha sonra yaralı hayvanı tedavisi için Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.