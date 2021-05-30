Zincir marketlere yeni düzenleme! Detaylar haberimizde

Alışveriş Merkezleri (AVM) ve zincir marketlerle ilgili hazırlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Küçük esnafı korumak için de adımlar atılacağı düşünülen yasa taslağının önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığınıda Meslic'te gündeme gelmesi bekleniyor.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI OLABİLİR

Sabah'ın haberine göre teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak.Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

MAHALLE BAKKALININ 200 METRE YAKININDA ZİNCİR MARKET AÇILMAYACAK

Mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması da gündemde. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

ZİNCİR MARKETLER BÖLGEDEKİ NÜFUS SAYISINA GÖRE AÇILACAK

Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek. Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.

BAZI ÜRÜNLERİN SATIŞINA KISITLAMA

Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek. Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak.