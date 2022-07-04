Zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Ordu’da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazada Tofaş marka aracın ikiye katlandığı görüldü
Son zamanlarda dudak uçuklatan fiyatlarıyla satışa çıkartılan Tofaş marka araçlar ilgi odağı halinde...
Ancak meydana gelen son kaza, görenleri hayrete düşürecek cinsten.
Ordu'da Ulubey ilçesinde bağlı Akpınar Mahallesi Ulubey-Ordu yolu üzerinde Mehmet Ali K. idaresindeki 52 DN 198 plakalı otomobil, Sadi Ün yönetimindeki 52 DA 138 plakalı otomobil ile Avni K.’nın kullandığı 52 DS 008 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Yaralılar sıkıştıkları araçtan kurtarıldı
Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Tofaş ikiye katlandı
Kazada, Mehmet Ali K. idaresindeki Tofaş marka otomobil, adeta ikiye katlanırken, yaralanan toplam 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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