Zirve yarışında kavga: 10 futbolcu yaralandı
Diyarbakır Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesini veren Erganispor ile Licespor arasında oynanan maçta çıkan kavgada 10 sporcu yaralandı.
TÜRKİYE 16.01.2022, 09:22
Diyarbakır'ın Ergani İlçe Stadyumu'nda oynanan Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Erganispor ile Licespor maçının 48'inci dakikasında iki futbolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
MA TATİL OLDU, SAHA KARIŞTI
Hakemin maçı tatil etmesiyle diğer futbolcularda kavgaya dahil oldu. Saha bir anda karıştı. Yöneticilerinde müdahil olduğu kavgayı polis güçlükle sonlandırdı.
10 FUTBOLCU YARALANDI
Kavgada iki takımdan 10 futbolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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