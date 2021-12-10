Zonguldak'ta acil serviste patlama
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi acil servisinde oksijen tüpü patladı. Patlamada, iki kişi yaralandı.
TÜRKİYE 10.12.2021, 14:25 10.12.2021, 14:26
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde, saat 13.30 sıralarında patlama meydana geldi.
Acil serviste bulunan oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
ZBEÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, patlamayla ilgili incelemenin devam ettiğini yaralıların tedavi atlına alındığını söyledi.
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