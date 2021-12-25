Zonguldak'ta gözleri oyuk bulunan köpek tedaviye alındı
Zonguldak'ta gözleri oyuk bulunan sokak köpeği, tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 25.12.2021, 21:09
Alaplı ilçe merkezinde iki gözü oyuk köpeği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerince alınan köpek, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen köpek, tedavi altına alındı.
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