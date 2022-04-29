Zonguldak'ta iki çocuğa cinsel istismar: 12 zanlı tutuklandı
14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükleyen 2 kadınla para karşılığı onlara istismarda bulunduğu öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 6'sı serbest kaldı.
TÜRKİYE 29.04.2022, 12:31
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, çocukların ifadesine başvurdu.
Yapılan çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Para karşılığında istismar ettiler
Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile para karşılığı onlara istismarda bulunduğu öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Önceki gün adliyeye sevk edilen 2 kadın tutuklandı.
Devlet, korumaya aldı
Dün ise diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kız çocukları ise korumaya alındı.
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