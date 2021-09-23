Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü
Bartın-Zonguldak kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 23.09.2021, 13:00 23.09.2021, 15:40
Kaza, Bartın-Zonguldak kara yolu Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Otobüs ise çarpmanın etkisiyle devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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