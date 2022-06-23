Zorla tutulan kadını özel hareket kurtardı

İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde vatandaşlar, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadının yabancı uyruklu 2 erkek tarafından bir evde, 2 gündür zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, adreste verilen dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine özel hareket polislerine haber verildi.

2 kişi teslim oldu

Kadını zorla tuttukları iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi, özel hareket polislerini gördüklerinde kapıyı açarak teslim oldu.

Kurtarılan kadın ile gözaltına alınan 2 erkek, ifadeleri alınmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.