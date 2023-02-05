Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yağmur ormanlarından sonra biyolojik olarak en üretken ekosistemler olan sulak alanlar, gerek ekolojik dengenin sağlanmasında gerekse biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük önem taşıyor.

Sulak alanlar içinde 117 bin 779 hektarla Akşehir ve Eber gölleri, 61 bin 606 hektarla İznik Gölü ve 55 bin 95 hektarla Acıgöl dikkati çekiyor.

İklim değişikliği ve insan müdahaleleri nedeniyle su kıtlığı yaşanan alanlardaki su kullanımının planlanması için de ilgili sulak alanlarda "matematiksel modelleme" yapılarak su kullanımı kontrol altına alınıyor.