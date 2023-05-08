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Başkan Güngör Konuşmasının Devamında Toplu Taşıma Esnafına Bu Ay İçerisinde 15 Milyon TL Destek Verdiklerini Söyledi.

Kahramanmaraş Modeli Hakkında Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Başkan Güngör Toplu Taşıma Esnafının 1 Aylık Akaryakıt Giderinin Hesaplanarak Taraflarına Ödendiğini Ve Şartlar Doğrultusunda Destek Extra Destek Verdiklerini Söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Özel Halk Otobüsü Esnaflarımızla Birlikte İş Birliği İçerisinde Gerçekleştirdiği Çalışmalar Kapsamında Türkiye ’de Hiçbir Örneği Bulunmayan Kahramanmaraş Modeli Sistemini Hayata Geçirdi.

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