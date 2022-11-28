Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinde 2018'de 459, 2019'da 463 mavi bayrağın dalgalandığı Türkiye sahillerinde, bu sayı bu yıl 531'e yükseldi.

İller bazında ise en fazla mavi bayrak 229 ile Antalya'da dalgalanıyor. Antalya'yı 111 mavi bayrak ile Muğla, 66 mavi bayrakla da İzmir takip ediyor.

Mavi bayrakta 621 plajı ile İspanya'nın birinci, 581 plajı ile Yunanistan'ın ikinci sırada yer aldığı listede üçüncü sırada bulunan Türkiye'nin, zirveye yerleşmesi için kamu ve özel kuruluşlarca etkin bir mücadele yürütülüyor.