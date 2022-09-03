Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 daralarak 458 bin 446 adet oldu.

Otomobil satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2 daralarak 103 bin 903 adet olarak kayda geçti.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomatik vites satışları artıyor

Türkiye'de ilk 8 ayda otomatik şanzımanlı otomobiller; 275 bin 308 adetle yüzde 77,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 79 bin 235 adetle yüzde 22,3 pay aldı.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 250.401 adetle yüzde 70,6 pay, dizel otomobil satışları 60.316 adetle yüzde 17 pay, hibrit otomobil satışları 34.265 adetle yüzde 9,7 pay, otogazlı otomobil satışları 6.278 adetle yüzde 1,8 pay aldı. 3.283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.