2019’DAN BU YANA EKİP ARKADAŞLARIYLA BELEDİYECİLİĞE YENİ BİR SOLUK KAZANDIRAN, BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ SADECE YOL VE KALDIRIM YAPMAKTAN İBARET OLARAK GÖRMEYEREK EĞİTİMDEN SOSYAL PROJELERE VATANDAŞLARIN DAHA NEZİH ORTAMDA EN İYİ HİZMETİ ALACAKLARI BİR BELEDİYE İÇİN YOLA ÇIKAN BAŞKAN MAHÇİÇEK 2023 YILINA GELDİĞİMİZDE SADECE
TÜRKİYE’NİN HAYRANLIĞINI KAZANAN DEĞİL DÜNYANIN GÖZLERİNİ ÜZERİNE ÇEVİREN VE YİNE DÜNYAYI KAHRAMANMARAŞ’TA BULUŞTURMAYI AMAÇLAYAN DEV PROJEERDEN BİRİ EXPO 2023’Ü KAZANDIRMANIN HAKLI GRURUNU YAŞATIYOR.
TÜRKİYE VE DÜNYA’DA BELEDİYECİLİK ANLAMINDA BİR İLKE İMZA ATAN BAŞKAN MAHÇİÇEK İLK DEFA İLÇE BELEDİYESİ OLARAK EXPO’YU KAHRAMANMARAŞ’A ARMAĞAN EDERKEN ŞEHRİ DÜNYAYA TANITACAK OLAN O BÜYÜK PROJEYE İMZA ATTI.