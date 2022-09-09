İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eylül ayı olağan meclis toplantısında, katsayı uygulamasının kaldırılması sonrasında mesleki eğitimi özendirmek için ciddi teşvik çalışmaları yapıldığını aktardı.

Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 4 kat artarak 750 bine doğru tırmanıyor

Bunun sonuçlarının nihayet alındığını aktaran Avdagiç, "Memnuniyetle öğreniyoruz ki bugün Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 4 kat artarak 750 bine doğru tırmanıyor. Reel sektörün ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerimizin teori ve pratiği birleştirmeleri bakımından çok önemli bir yola girildiğini görüyoruz.

"Sanayileşmenin hedefine ulaşması ancak mesleki eğitimle mümkün"

Mesleki eğitime yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu Yazılımı Projesi gibi projeler hem iş dünyasının hem de eğitim tarafının derdine derman buluyor. Bu tür çalışmalar çok önemli çünkü sanayileşmemizin hedefine ulaşması, gerçekten çağını yakalayan bir ülke olmamız, müreffeh Türkiye hayalinin gerçekleşmesi ancak mesleki eğitimle mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisi hızlı bir büyüme içinde"

Şekib Avdagiç, 2021'de başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere çok sayıda ülkenin, daralmaya tepki olarak kapsamlı teşvik paketleri uygulamaya koyduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi hızlı bir büyüme içindedir. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde de yüzde 7,6 gibi oldukça yüksek bir büyüme performansı ortaya koyduk. Türkiye, üretim ve ihracat altyapısı ile gücü bakımından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, özellikle pandemi döneminde net bir şekilde ortaya koydu. İhracatımız, 2021 yılında yüzde 33 artışla 200 milyar dolar sınırını aşıp 225,2 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.