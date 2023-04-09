Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, ramazanda kan stokunun azaldığını söyledi.

Bu yüzden kan bağışı çağrısında bulunan Kınık, "Kızılay ulusal güvenli kan temin programından sorumlu tek kuruluş. Türkiye'de kanı her gün 300 noktada bağışçılardan alıyoruz. Alınan bu kanlar, Kızılay'ın 4 referans laboratuvarlara getiriliyor. Bunların ileri tetkiklerini yapıyoruz. Daha sonra her kanı eritrosit, trombosit ve plazma olarak 3'e ayırıyoruz." dedi.

İşlemlerden geçirilen kanı ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Bu kan, ihtiyaç duyulan 1500'e yakın hastanede vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Biz her ramazanda bağışlarda genel anlamda bir düşüş yaşarız. Depremzedelerimizden bu anlamda kan talep etmiyoruz ama bu bölgelerde de kan ihtiyacı aynı şekilde devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Dolayısıyla aslında 71 vilayetimiz, Türkiye'nin tamamını buradaki 11 vilayetle beraber, omuzlamış durumda. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarımızın artması, deprem bölgelerinde kanın alınamaması, ramazanda her yıl yaşadığımız düşüklük nedeniyle ulusal kan stoklarımız asgari stok seviyesinin altına indi. Bu bizim için kırmızı alarm seviyesidir."