Kahramanmaraş’ta traktör takla attı: 4 yaralı Kahramanmaraş’ta traktör takla attı: 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı.