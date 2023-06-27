Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dünya markası haline gelen Türkiye, parmak ısırtan teknolojisiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ı geçtiğimiz ay hangardan çıkardı.
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