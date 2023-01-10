İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye dış satımdaki yüksek performansını Balkan coğrafyasında da sürdürüyor.

Türkiye komşusu Bulgaristan'la ilişkilerini güçlendirirken, iki ülke arasındaki ticaret de ivme kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçen ay bir araya gelmesi de bunun en önemli göstergelerinden biri oldu.

Erdoğan bu görüşme kapsamımda yaptığı açıklamada, ''Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sene Bulgaristan'a gerçekleşen ihracatta tarihi zirveye ulaşılması iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı geçen sene 4 milyar 420 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Bulgaristan'a yapılan ihracat 2022'de 2021'e göre yüzde 21,4 artarken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 1,7 oldu.

Bulgaristan geçen yıl Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı on üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Ülke ihracatında sanayi ürünleri ön planda

Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatında sanayi bünyesindeki sektörler önemli rol oynadı. Bulgaristan'a en fazla ihracat yapan sektör 731 milyon 990 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ardından ülkeye demir ve demir dışı metaller 624 milyon 566 bin dolar, çelik sektörü 604 milyon 982 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 403 milyon 157 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Ülkeye kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 51,7, demir ve demir dışı metaller yüzde 38,1, çelik sektörü yüzde 44,2, elektrik ve elektronik sektörü yüzde 28,9 ihracat artışı kaydetti.

Bulgaristan'a en az dış satım gerçekleştiren sektörler, 919 bin dolarla tütün, 2 milyon 357 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 2 milyon 469 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 3 milyon 323 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 4 milyon 636 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri oldu.

Bulgaristan Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci Balkan ülkesi oldu

Balkan coğrafyası özelinde bakıldığında ise Bulgaristan, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci Balkan ülkesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği Balkan ülkesi ise 6 milyar 317 milyon dolarla Romanya oldu.

Ülkeye yapılan ihracat 2022'de 2021'e göre yüzde 30,2 artarken, Romanya Türk ürünlerine en fazla talep gösteren 11'inci ülke konumunda.