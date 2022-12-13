Türkiye Genelinde Birçok Alandaki Yatırımlarıyla İstihdama Büyük Bir Katkı Sağlarken Yeni Yatırımları İlede Dünya’nın İlgi Odağını Üzerine Çeken Kipaş Holding Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarafından Gerçekleştirilen İnovalig Türkiye İnovasyon Şampiyonluğu Ödülüne Layık Görüldü.

İnovasyon Organizasyon Ve Kültür Ödülüne Layık Görülen Kipaş Tekstil İn Ödülünü Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aynı Zamanda İthib Başkanı Ahmet Öksüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elinden Aldı.

Kipaş Holdin Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Bu Gururun Ödülünü Cumhurbaşkanımızın Ellerinden Almaktan Büyük Bir Mutluluk Duydum İfadelerine Yer Verdi.