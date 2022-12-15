Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ilk uçuşun ardından Baykar ekibine yaptığı konuşmada, "Mücadeleye 20 sene önce başladığımız günden itibaren hayalimiz buydu” ifadelerini kullandı.

2004'te Bayraktar MİNİ İHA ile çıktığımız yol Bayraktar Kızılelma'ya kadar geldi. 2019'da aynı tarihlerde Bayraktar Akıncı'yı ilk kez uçurduk. Akıncı'dan 3 yıl sonra bugün Bayraktar Kızılelma, havacılıkta akamete uğratılan serüvenimizi tamamlamak ve 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Kızılelma, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.