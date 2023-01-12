Otelde piyanoda çaldığı Türk Marşı videosunun Fazıl Say ve Gülben Ergen gibi bazı ünlüler tarafından paylaşılmasının ardından daha çok yayıldığını dile getiren 19 yaşındaki kurye Can İncir, o anları şöyle anlattı:

"Sipariş götürdüğümde otelin çalışanlarından piyano çalmak için rica etmiştim. Sağ olsunlar izin verdiler. Oradaki kişiler beğendi, insanlar beğendi, çalışanlar olsun destek oldular bana. Bunlar olduktan sonra bütün sosyal medya beni konuşmaya başlamış. Twitter olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Yani belli bir izleyici kitlesi, belli bir seven insanlar olmuş."

İncir, evinde otururken çalıştığı kurye firmasının sahibinin kendisini telefonla aradığını, gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.