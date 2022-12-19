Türkiye'nin otomobili Togg'da seri üretime geçildi.

Togg yollarda olduğunda elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenle şarj edilebilecek. Şarj için farklı seçenekler mevcut.

Togg Akıllı Cihaz Mühendisi Eren Uyanık, Togg’u şarj etmenin yollarını anlattı.

Uyanık, "İlk ve en basit yol şarj kablosu kullanmak. Bu sayede otomobilinizi elektrik olan her yerde şarj edebilirsiniz. Bunu için şarj kablonuzu otomobilin bagajından çıkartıp önce prize sonra otomobile takmanız yeterli" dedi.

Duvara monte edilebilen şarj istasyonları

Bir diğer seçeneğin de duvara monte edilebilir şarj istasyonları olduğunu söyleyen Uyanık, şöyle konuştu:

"Evinizde apartmanınızda sitenizde ve avm'lerde kolayca bulabileceğiniz bu kutular sayesinde otomobilinizi güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kablonuzun bir ucunu şarj cihazına diğer ucunu otomobilinizin şarj soketine takın. Eğer imkanınız varsa evinize bu cihazlardan bir tane edinmeniz en sağlıklı yoldur."

Halka açık yerlerde şarj

Eren Uyanık, son alternatif olarak da halka açık yerlerde bulunan yüksek performanslı şarj istasyonlarını işaret etti.

"Bu istasyonlarda kablolar aynı benzin istasyonlarında olduğu gibi cihazına entegredir. Sizin ekstra bir kablo taşımanıza gerek kalmaz. Diğer istasyonlara göre çok daha güçlü olduğundan otomobilinizin batarya doluluk oranını 25 dakika içerisinde yüzde 20'den yüzde 80'e çıkartacaktır."

Şarj süreleri batarya kapasitesine göre farklılık gösterebiliyor

Batarya kapasitesi ile ilgili bilgi veren Uyanık, "Ortalama olarak 300 kilometrelik bir menzili prize takılı bir şarj kablosuyla 24 saatte, duvara monte şarj istasyonunda 3-6, saatte yüksek performanslı şarj istasyonunda ise 30 dakikadan kısa bir sürede elde edebilirsiniz" dedi.