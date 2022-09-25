Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi başarısı meyvelerini verdi. Turizmde yükselen ivme devam ediyor. Türkiye yılın ilk 8 ayında 32,5 milyon ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak ağustos döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre Türkiye yılın ilk 8 ayında 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı.

Bakanlığın açıkladığı veriler, Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü diplomasi hamlesinin de meyvelerini vermeye başladığını ortaya koydu. Türkiye'nin adeta diplomatik atağa geçtiği Suudi Arabistan, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden gelen turist sayıları katlandı.

Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkelerde Almanya lider, Rusya ikinci oldu.