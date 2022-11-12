5. turunu gerçekleştiren Türkoğlu Belediyesi, özellikle ilk defa İstanbul’a gidecek kadınları gönderiyor.

Türkoğlulu kadınlar, İstanbul’da kendilerine tahsis edilen özel araçlarla EyüpSultan Camii, Eyüp Sultan Türbesi, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Çemberlitaş, Sirkeci, Üsküdar Sahili, Çamlıca Camii, Hz. Yuşa Peygamber’in türbesi vb… tarihi ve turistik mekanları özel mihmandar eşliğinde geziyor

Hanım sultanlara İstanbul’daki gezi esnasında eşlik eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; şunları söyledi:

“Dördüncü dönem Belediye Başkanlığıma kadar en büyük hizmetlerin yanında aslında bu turlar benim için daha büyük anlam kazandı. Çünkü dünyanın en güzel şehri İstanbul, Osmanlıya yüz yıllarca başkentlik yapmış ve Türkoğlu’nda İstanbul’u hiç görmemiş görse bile rehberler eşliğinde bu tarihi eserleri gezme fırsatı sağlıyoruz.

Bundan sonraki süreçte de yine her hafta havalar müsait ve güzel gittiği müddetçe Türkoğlu’ndaki hanımefendileri getirmeye devam edeceğiz. Gururluyuz , tabi Türkoğlu çok büyük gelişmeler kaydetti. Birde kültürel ve sosyal anlamda hanımefendilerin İstanbul’u görmesini sağlamak gibi bir projemiz oldu.

Çok seviyoruz bu projeyi. Çünkü Sultan Ahmet Cami 1500’lü yıllarda yapılmış, Ayasofya Cami 530’lu yıllarda yapılmış, 1453’te Fatih Sultan Mehmet ‘in İstanbul’u fethi ile camiye çevrilmiş bir Ayasofya Camii ve yüz yıllar boyunca da ibadete devam etmiş. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızın 2020 de de burayı tekrar camii haline dönüştürdü. Muhteşem bir camii, muhteşem bir ibadet yeri burası içine girdikleri zaman duygulanacaklar, gerektiğinde ağlayacaklar. O vesileyle kendilerinin İstanbul’da karşıladık, kendilerine ne kadar hizmet etsek az. Bu güzellikleri hiç görmeyen hanımefendileri de getirmeye devam edeceğiz. Ayağınıza sağlık ,teşekkür ederim. İfadelerini kullandı.

İstanbul gezisine katılan Şükran Yıldız; İlk defa böyle bir tura katıldım, çok memnun oldum Osman Okumuş’ a çok teşekkür ederim” dedi

“Devletimize teşekkür ederim, Eyüp Sultanı ömür boyu göremeyeceğimi zannediyordum. İçimden çok arzuluyordum. Allah’ım nasip etti. Osman Başkanda vesile oldu. Hayalimiz gerçek oldu. Çok güzel bir geziydi, memnun oldum, mutlu oldum, diyerek konuştu.