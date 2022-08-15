İlçede birçok sosyal faaliyet çalışmaları gerçekleştiren Türkoğlu Belediyesi bu defa ilçe halkını açık hava sinema etkinliğiyle buluşturdu.



Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen sinema etkinliğinde Cesur Balık sinema filminin yanında tüm çocuklara özel pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır gibi ikramlarda bulunuldu.



Palyaço, şişme oyun parkuru gibi çeşitli eğlenceli oyunlarla unutulmaz bir gün geçiren çocuklara filmin sonrasında ise yapılan çekilişlerle bisiklet, futbol topu, satranç takımı, forma gibi hediyeler takdim edildi.

Unutulmaz bir gün yaşayarak gönlünce eğlenen çocuklar Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a Teşekkür ettiler.

Başkan Okumuş ise yapmış olduğu yazılı açıklamada, Sosyal belediyecilik en önemli görevlerimizden biri. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu etkinliklerimiz fazlasıyla devam etti. Pandemi süresinde ara vermiştik. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Tüm hemşerilerime ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eder, haftaya yine aynı saatte tekrar bekleriz. Etkinliğimiz 5 hafta boyunca her hafta farklı eğlence ve sinema film gösterileri ile devam edecektir. Emeği geçen arkadaşlarıma ve hemşerilerime teşekkür ediyorum, dedi.