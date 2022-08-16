Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İstanbul Arnavutköy Kaymakamlığı’na atanan Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’nu makamında ağırladı. Hersanlıoğlu’na yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İstanbul Arnavutköy Kaymakamlığı’na atanan Türkoğlu Kaymakamımız Mahmut Hersanlıoğlu’nu misafir ettik. Görev süresi boyunca şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Hersanlıoğlu’na teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi. Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da misafirperverliklerinden dolayı Başkan Güngör’e teşekkür etti.