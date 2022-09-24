Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında, 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun, 2'sinin turuncu, 1'inin gri kategoride olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Listesinde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin olduğu, teröristlerden diğerinin, sözde orta saha Amed Eyalet Karargâhında faaliyet gösteren ve terör arananlar listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alan, Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğu belirlendi.

Son teröristin ise, Sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı’nda faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle 'gri' kategoride yer alan, Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi.