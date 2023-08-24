Tusaş, İlk Olarak 250 Kişilik Bir İstihdam Sağlayacak, Bu Sayının İlerleyen Yıllarda 500-600’leri Bulması Beklenirken Yatırımın Değeri İse Tesis Ve Konut İle Birlikte Toplamda 1 Milyar Tl Olarak Belirlendi.

Sürecin Bir Parçası Olarak İşleyişin Hızlanması Adına Büyük Bir Çaba Sarf Eden Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’yu Ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı Ziyaret Eden Tusaş Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan Süreçle İlgili İstişarelerde Bulundu.

Ziyaret Sonrası Açıklamalarda Bulunan Tusaş Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan Gelinen Süreç Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Tusaş Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan’a Teşekkür Ederek Projede Artık Sona Yaklaştıklarını Söyledi.