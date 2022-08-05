İddiaya göre, Akmerkez Yolu'nda ters şeritten ilerleyen otomobil, taksi ve ciple çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı
Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.