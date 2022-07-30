Kahramanmaraş il koordinatörü sosyolog Gülseda Kirişci, koordinasyon ekibi Avukat Zişan Zorkun, Psikolojik danışman Nida alma ve özel eğitim öğretmeni Burcu Belkıran'ın ev sahipliğinde Tarihi Maraş kalesinde bir araya gelen Ucim üyeleri ve gönüllülerine derneğin tanıtımı ve yapılan faaliyetler ile önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, il gezilerinin kendilerini mutlu ettiğini ve gönüllülerle bir araya gelerek istişare yaptıklarını ifade etti.



Ucim Kahramanmaraş il koordinatörü sosyolog Gülseda Kirişci de Ucim yönetimini Kahramanmaraş'ta ağırlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



