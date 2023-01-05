Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Geçtiğimiz Günlerde Üniversite Öğrencilerine Müjdelediği Kampüs İçi Ücretsiz Öğrenci Servisi ‘Kampüs Büs’ Düzenlenen Tanıtım Programının Ardından Hizmete Girmişti.

Üniversite Öğrencilerinin Günün Her Saatinde Ücretsiz Olarak Faydalanacağı Ulaşım Hizmetinin Hayata Geçmesi İle Birlikte Öğrencilerin Kampüs İçerisinde Ulaşım Sıkıntısı Çözüldü.

Öğrenciler, Hayata Geçirilen Hizmeti Çok Beğendiklerini İfade Ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Teşekkür Etti.