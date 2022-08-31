Perşembe ilçesi Yazlık Mahallesi'nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıkları ile tanınan üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti. Uzun zamandır Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 92 yaşındaki Emriye Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2016 yılında üçüz ninelerden Hayriye Sarı hayatını kaybetmişti. Emriye Sarı'nın vefatıyla üçüz ninelerden geriye Hacer Sarı kaldı. Emriye Sarı'nın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle üçüz ninelere ev yaptırılmıştı.