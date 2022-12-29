Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'daki çatışmalarda evleri yandığı ya da yıkıldığı için kıyafetleri dahil eşyalarını kaybeden siviller, kışın zorlu koşullarıyla karşı karşıya kalıyor.

Rüzgar, yağmur ve kardan korunabilmek için apartmanlarının bodrum katlarında yaşamlarını devam ettirmeye çalışanlar, yemek ihtiyaçlarını da yardım kuruluşları ve gönüllüler aracılığıyla gideriyor.

Soğuktan korunmak için kendilerine getirilen montları üst üste giyip birden fazla battaniyeyi üzerlerine örten siviller, birbirlerine destek olup hayata tutunmaya çalışıyor.

Evcil hayvanlarıyla yaşamlarına sığınak ve depolarda devam etmeye çalışan sivillerin en büyük isteği, sıcak yuvalarına kavuşabilmek.

"Bu, yaşamak değil; daha çok hayata tutunma çabası"

Kiev bölgesine bağlı, savaşın ağır yaralarını taşıyan Horenka kasabasında, kısmen yıkılan ve yanan bir apartmanda sığınak olarak da kullanılan bodrum katında aylardır yaşayan ve yürüteç kullanmadan ilerleyemeyen İrina Vorobyova, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ağır çatışmaların yaşandığı Buça, İrpin ve Gostomel şehirlerine de yakın kasabasında yaşadığını söyleyen Vorobyova, "Apartmana füzenin isabet etmesi sonucu 4. kattaki evim tamamen yandı. Yanan evime göre, burada (sığınakta) şartlar daha iyi. Evimin ne penceresi ne de kapısı kaldı. Duvarlar yıkıldı. Ben yalnız yaşıyorum." dedi.

Bu yılın başında düşüp kalçasını kırdığını ve desteksiz yürüyemediğini anlatan Vorobyova, yürüteçle sadece sığınak içinde, sınırlı sayıda adım atabiliyor.

Vorobyova, "24 Şubat'ta savaş başladı. Savaş başlamadan 3 gün önce düşüp sakatlandım. Beni ancak 5 Mart'ta hastaneye götürdüler. 14 Mayıs'ta taburcu edildim. Mayıs ayından beri buradayım." diye konuştu.

Elektrik ve ısıtma hizmetinin olmadığı, oldukça soğuk bir ortamda evcil hayvanıyla ağır şartlar altında yaşayan ve kendisine günde bir kez getirilen sıcak yemekle karnını doyurabilen Vorobyova, "Yürüteç sayesinde az yürüyebiliyorum. Yaz döneminde yaşamak daha kolaydı çünkü komşuların yardımlarıyla dışarıya çıkıyordum ama şimdi kış ve tehlikeli, dışarıya çıkamam. Bir daha düşmekten korkarım." ifadelerini kullandı.

Sığınakta kendisi dışında, evleri yanan iki komşusunun daha yaşadığını, zorlu kış şartlarında onlardan destek alarak hayata tutunmaya çalıştığını dile getiren Vorobyova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim gibi evsiz kalan komşular da burada yaşıyor. Onlar bana yardım ediyor. Öğle yemeğinden sonra, saat 16.00'da yatmak zorundayım çünkü dışarısı da karanlık oluyor. Bu, yaşamak değil; daha çok hayata tutunma çabası."

"Yılbaşı gecesi de gönüllülerin getireceği yemeği bekleyeceğiz"

Yılbaşı gecesinin yaklaştığını hatırlatan Vorobyova, "İnsani yardımlara bağlıyız. 31 Aralık'ta da gönüllülerin getireceği sıcak yemeği bekleyeceğiz. Bu durumda biz yardıma muhtacız. İnsani yardımlarla geçiniyoruz." dedi.

Savaş bitmeden hayat normale dönemez

Vorobyova, gelecek yıl savaşın bitmesini hayal ettiğini ama şimdiki gelişmelere göre savaşın bir süre daha devam edeceğini tahmin ettiğini söyleyerek "Savaş bitmeden hiçbir şey normale dönemez." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Vorobyova, "Çok dikkatli olmalıyız. Rahat olmak için daha erken." diye konuştu.