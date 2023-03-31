Bakan Karaismailoğlu Burada Depremzedelerle Bir Araya Gelerek Geçmiş Olsun Temennisinde Bulunurken Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

Bakan Karaismailoğlu Ziyaretleri Kapsamında Son Olarak Karacasu’da Yer Alan Karacasu Konteyner Kenti Ziyaret Etti.

Bakan Karaismailoğlu Buradaki Ziyaretinin Ardından Konteyner Kent Hakkında Yetkililerden Bilgiler Aldı

Bakan Karaismailoğlu’na Ak Parti Milletvekilleri Mahir Ünal Ahmet Özdemir Mehmet Cihat Sezal Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Resmi Kurum Amirleri Ve Yetkililer Eşlik Etti.