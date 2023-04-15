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AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise Ülkü ocaklarının vermiş olduğu iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırk Yıllık Sorun Çözülüyor!

Kırk Yıllık Sorun Çözülüyor!

Ahmet Yiğit Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş il başkanı Dursun Nar ile MHP Kahramanmaraş milletvekili adayları katıldı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki iftar programına AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel , Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ülkü ocakları

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