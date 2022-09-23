Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü. Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.