Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü. Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü. Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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