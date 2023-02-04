Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliği ile adından başarıyla söz ettiriyor. Kar Voleybolu Avrupa Turu, Türkiye Offroad Şampiyonası, Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması ve Goalball Turnuvası gibi pek çok dev organizasyona imza atan Büyükşehir Belediyesi; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. 4 ve 5 Şubat tarihlerinde Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenecek turnuvada Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra Özbekistan, Kosova ve Fransa’dan gelen üst düzey sporcular kıyasıya mücadele etti.