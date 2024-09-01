Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen "Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı’nın dün gece finali gerçekleştirildi. 9 Ağustos günü büyük bir coşku ve heyecanla açılışı gerçekleştirilen fuarda çeşitli etkinlikler ve konserlerle vatandaşlar depremin etkilerini üzerinden atarken, kurulan stantlarda ise esnaflar yaralarını sardı. 22 gün boyunca süren fuara ise 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Gerçekleştirilen fuarda aynı zamanda 17 konser ve 14 çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuara sadece Kahramanmaraşlılar değil Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de 7’den 70’e tüm vatandaşlar adeta akın etti.

Şehirde büyük ilgi gören fuar, vatandaşların akınıyla adeta dolup taştı. Aileler, arkadaş grupları ve bireyler, fuarın sunduğu zengin etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, şehirde sosyal ve kültürel bir hareketlilik yaşandı.

Fuarın son gününde de alanda olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.