Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Erken saatlerde göreve başlayan ekiplerin çalışmasını, sitenin H bloğunun enkazında olduğu belirtilen Dursun Emlik'in (47) annesi Ümmügülsüm Emlik (80) de takip ediyor.

Evinde oluşan hasar nedeniyle çadırda kalan Emlik, her sabah yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ebrar Sitesi'nin bulunduğu yere gelip ekiplerin çalışması bitene kadar enkazın başında bekliyor.

Emlik, AA muhabirine, oğlu Dursun ile gelini Esma (43) ve torunları Ökkeş (20) ve Hayrunnisa'nın (14) deprem nedeniyle yıkılan sitenin H bloğunun enkazında kaldığını, büyük torunu Ökkeş Emlik'in cansız bedeninin 12 Şubat'ta enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Oğlu, gelini ve diğer torununun hala enkazın altında olduğunu belirten Emlik, "15 gündür gece gündüz buradayım. Cenazelerini buradan almadan gitmem. Cenazeleri elimize geçse, yerleri belli olsa yeter. Erkek torunum askere gidecekti. Çok hevesliydi. Orada şehit olurdu, cenazesi albayrakla gelirdi ama burada da toprağın içinde şehit oldu." diye konuştu.

Her sabah enkaz başına geldiğini, kepçelerin çalışması bitince ayrıldığını dile getiren Emlik, "Bazen çalışma başlamadan, ekiplerden önce geliyorum. Eşyaları çıktı, resimleri çıktı ama kendileri yok. Sadece benim çocuğum değil bütün çocukların bir an evvel çıkmasını istiyorum. Herkesin bir mezarı olsun. Kalanları varsa gidip bir dua okusun. Tek isteğim bu." ifadesini kullandı.

Arama kurtarma ekiplerine de teşekkür eden Emlik, "Allah askere, polise, görevlilere güç kuvvet versin. Ömürlerini arttırsın, sağlıklı, sıhhatli olsunlar. Herkes çalışıyor." dedi.

Ümmügülsüm Emlik, depremde kardeşi ve kardeşinin eşinin de aralarında bulunduğu 50'den fazla yakınını kaybettiğini dile getirdi.