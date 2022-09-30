Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sürpriz konuklarına ev sahipliği yaptı.

Teşkilatın 308’inci yıldönümünde kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla, anaokulu öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti. Öğretmenlerin refakatinde gerçekleşen ziyarette, yaşları 3 ila 6 arasında değişen minikler, baretlerini ve yeleklerini giyerek itfaiye ekipmanlarına yakından baktı. Miniklere yangın söndürme araçlarını tanıtan ve hayallerini gerçekleştiren İtfaiye personelleri, kısa bir tatbikat da gerçekleştirdi. İtfaiyecilik mesleği ve yangın sırasında yapılacaklara ilişkin bilgilerin aktarıldığı ziyarette, miniklerle çizgi film izlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte minik itfaiyeciler üniformalarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.