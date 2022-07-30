Barajsız Sistemle Sınava Girip Soruları Yanıtlamak İçin Ter Döken Adaylar Üniversiteye Giden Hayallerindeki Son Dönemece Girmenin Heyecanını Yaşıyor.

YÖK Tarafından Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanmasının Ardından YÖK Üniversite Adaylarının Tercih Sürecini Başlattı.

Tercih Heyecanı Yaşayan Adaylar, Onikişubat Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Büyükşehir Belediyesi İşbirliğiyle Piazza Avmde Kurulan Tercih Stantlarında Tercihleri Hakkında Bilgiler Aldı.

Konuyla İlgili Bir Açıklama Yapan Kahramanmaraş Onikişubat Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Fatih Kılıçkara Öğrencilerin Ayağına Hizmeti Ücretsiz Olarak Götürdüklerine Dikkat Çekti.