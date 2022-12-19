Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Üngüt Mahallesi’nde bulunan ve yoğun nüfusa hitap eden Üniversite Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce arterde genişletme ve kavşak düzenlemelerinin ardından sıcak asfalt uygulamalarına başlandı. Arterin genişliği 2 katına çıkarılırken bölgeye kazandırılan 2 yeni kavşakla da trafik akışının düzenlenmesi hedefleniyor. Sıcak asfalt çalışmalarının da tamamlanmasıyla çehresi değiştirilecek arter, bölgenin katma değerini artıracak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgede ulaşım standardının üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.